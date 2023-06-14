Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi. Kaderi belli oldu

Portekiz'den Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi.

Bu gelişme sonrası Bruma'nın Braga'da kalacağı ve sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

Bruma'nın transferi için kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

FİYAT 4.5 MİLYON EURO!

Record, Braga'nın başkanı Salvador'un, Bruma için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro teklifte bulunduğunu iddia etmişti.

Transferin bu rakam üzerinden gerçekleşeceği ortaya çıktı.

PERFORMANSI

Bruma, Braga formasıyla 21 maça çıkarken, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.