Sarı-lacivertlilerde Dzeko ve Montella gelişmesi. Yönetim elini sıkılaştırdı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus döneminin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertli yönetimin Vincenzo Montella ile ‘flört ettiği’ geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Gelecek sezon gol yollarında kusursuz bir forvet isteyen ve Inter’den Edin Dzeko ile de görüşen sarı lacivertliler, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile İstanbul’da bir araya geldi.

Aynı zamanda teknik direktör Montella’nın da menajeri olan Lucci’nin Roma’da İtalyan hoca ile bir görüşme yapacağı ve geleceğine birlikte karar vereceği belirtildi.

Ayrıca Dzeko’yla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.