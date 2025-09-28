Fenerbahçe'de flaş gelişme: Tedesco onu Antalyaspor maçı kadrosuna almadı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor maçı öncesi teknik heyet herkesi şaşırtan bir karar aldı. Domenico Tedesco zorlu Antalyaspor maçının kadrosunda sezonun en dikkat çeken isimlerinden Bartuğ Elmaz'a yer vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe bugün Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇ

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla hem ligde hem de Avrupa'da taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı Lacivertliler, Antalyaspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEDESCO'DAN BARTUĞ ELMAZ KARARI

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Antalyaspor ile oynanacak maçın kadrosuna genç yetenek Bartuğ Elmaz'ı almadı.

bartug.jpg

AVRUPA LİGİ LİSTESİNDE YER ALMAMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ligde süre alması bekleniyordu.

SÜPER LİG'DE İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olan Bartuğ Elmaz Süper Lig'de toplam 78 dakika süre alabildi.

HAZIRLIK KAMPININ YILDIZI DENİLİYORDU

Tedesco'nun sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı olarak lanse edilen Bartuğ Elmaz'ı son lig maçında oynatmasına rağmen Antalyaspor maçının kadrosuna almaması şaşkınlık yarattı.

