Fenerbahçe'de flaş Gustavo Henrique gelişmesi. Alınan karardan sonra talipleri de arttı

Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor.

Sarı Lacivertliler, geçen sezon takıma Flamengo'dan katılan Gustavo Henrique'nin zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alsa da Brezilyalı'nın kadroda kalması beklenmiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler yeni sezonda Gustavo Henrique’yi kadrosunda düşünmediği ve oyuncunun temsilcisi kulüp baktığı ifade edildi.

Bir diğer kaynak olan Fanatik'in haberine göre ise; Meksika ekiplerinden Cruz Azul'un, savunma hattını güçlendirmek için arayışa geçtiği ve Henrique'ye talip olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'nin bu transferin bir an önce gerçekleşmesi için oyuncuya kolaylık sağlayacağı da iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkan Gustavo Henrique bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.