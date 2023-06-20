Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi. İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'nin teknik direktör bilmecesi sürüyor. Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal ismi her kesimden duyulmaya başladı. Sarı Lacivertlilerden Kartal için flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi. İlk görüşme gerçekleşti

Bu sezon ikinci olarak ligi bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak ligi kupa ile kapatmayı başardı. Sarı lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığını açıklamasının ardından yeni teknik adamını arayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmail Kartal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

PAZARTESİ GÖRÜŞME YAPTI
A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONU İKİNCİ BİTİRMİŞTİ
Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, takımı Trabzonspor'un arkasında ikinci bitirmişti. Sonrasında Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 62 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi Dünya
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı Spor
Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı
FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı Güncel
FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı
3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi Güncel
3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi
Yeni asgari ücretin ardından kiralara yansıyacak zamlar Uğur Dündar’ın o sözleriyle ortaya çıktı Yaşam
Yeni asgari ücretin ardından kiralara yansıyacak zamlar Uğur Dündar’ın o sözleriyle ortaya çıktı
Kalp krizi geçiren çobana askeri helikopter ile yardım Güncel
Kalp krizi geçiren çobana askeri helikopter ile yardım