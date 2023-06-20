Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi. İlk görüşme gerçekleşti

Bu sezon ikinci olarak ligi bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak ligi kupa ile kapatmayı başardı. Sarı lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığını açıklamasının ardından yeni teknik adamını arayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmail Kartal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.



PAZARTESİ GÖRÜŞME YAPTI

A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.



GEÇEN SEZONU İKİNCİ BİTİRMİŞTİ

Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, takımı Trabzonspor'un arkasında ikinci bitirmişti. Sonrasında Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 62 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.