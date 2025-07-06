Fenerbahçe'de flaş istifa iddiası! 7 yıl sonra...

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de flaş istifa iddiası! 7 yıl sonra...

Futbolda yeni bir oluşuma giderek Devin Özek'i kulübe getiren Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde, 7 yıldır görev yapan ve Ali Koç'un kendisine methiyeler düzdüğü ismin istifa ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in sezon planlaması kapsamında haziran ayında futbol koordinatörlüğü görevine Okan Özkan getirilmişti.

Yedi yılı aşkın süredir sarı-lacivertli kulüpte çalışan ve son iki sezondur sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan'ın, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çalışacağı açıklanmıştı. Ancak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

OKAN ÖZKAN İSTİFA ETTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan, istifasını kulübe sundu. Ayrılık kararı sonrası Devin Özek, Fenerbahçe futbol operasyonundaki 'tek yetkili' kişi oldu.

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ALİ KOÇ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs'ta TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Okan Özkan'ı övgü dolu sözlerle anmıştı. Koç, canlı yayında, "Okan Özkan, Türkiye'nin en iyi sportif direktörü olarak yetişiyor onu söyleyeyim şuan…" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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