Fenerbahçe'de flaş karar. 10 ayrılık resmen açıklandı

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Fenerbahçe'de flaş karar. 10 ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, büyük bir yapılanma sürecine girerek kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ni üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, daha rekabetçi bir takım oluşturmak adına önemli bir karar aldı.

Sarı-Lacivertli formayı giyen İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılan isimler için "Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz." denildi.

Bu radikal değişiklik, Fenerbahçe’nin gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedeflediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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