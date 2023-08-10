Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi. Fred için resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe Galatasaray'ın gözdesi Fred için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi. Fred için resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
SATIŞ LİSTESİNE KONULDU
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.

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