Fenerbahçe'de gelenek oldu: Üst üste 4. kez ikincilik

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste dördüncü sezon ikinci sırayı elde etti..

2021-22 sezonunda Trabzonspor’a geçilen sarı lacivertli takım, daha sonraki üç sezonda şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

Geçen sezon da son haftaya kadar süren şampiyonluk mücadelesinde 99 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da Jose Mourinho yönetiminde benzer bir tabloyla karşılaştı.

2020-2021 sezonunda üç büyük takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Fenerbahçe, sezonu 2 puan farkla üçüncü bitirmişti. Takip eden sezon Trabzonspor’un, 2023 sezonunda ise Galatasaray’ın gerisinde kalan sarı-lacivertliler, bu sezon da ikinci olarak ligi tamamlayacak.

Aynı zamanda Fenerbahçe son 11 sezonun dokuzunda ikinci oldu.