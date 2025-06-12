Fenerbahçe’de gençlik aşkı: 21 yaşındaki stoper önerildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, henüz ciddi bir takviye yapamazken genç oyuncu yatırımlarına ise devam ediyor. Sarı-lacivertlilere son olarak ekibinin de önerisiyle gündemine Arjantinli stoper Valentin Gomez geldi.

Arjantin ekiplerinden Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki savunmacı genç yaşına rağmen takımında liderlik üstlenen bir isim olarak öne çıkıyor. Sol bek mevkiinde de forma giyen Gomez, Arjantin Milli Takımı alt yaş gruplarında da yer alıyor. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek stoperi Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak transfer etmek istiyor.

Sezonun devam ettiği Arjantin’de bu yıl takımıyla 14 maça çıkan Gomez’in Avrupa ekipleri de yakından takip ediyor.