Fenerbahçe'de gözler Livakovic'te. Transferde son durum belli oldu

Editör: Barış Atakan
Gelecek sezon için 'şampiyonluk' parolası ile hazırlanan Fenerbahçe, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerde en güçlü aday, Dinamo Zagreb’in kalesini koruyan Dominik Livakovic.
TRT Spor'un haberine göre; Geçen sezon sona ermeden transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertli yönetim, Hırvat kaleci ile Mayıs ayının ortalarında temasa geçmişti.
Görüşmelerde aşama kaydeden Fenerbahçe, 10 Milyon avroluk bonservis bedelini aşağıya çekmişti.
Livakovic transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın ayrılabileceği ifade ediliyor.
Avrupa'nın önemli kulüpleriyle ismi anılan milli kaleciye, birçok takımdan teklif geldiği öğrenildi.