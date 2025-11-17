Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe’de hem kadroya yapılacak takviyeler hem de ayrılması gündemde olan oyuncular üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerde bir yıldız ismin Avrupa’dan ciddi taliplerinin olduğu ortaya çıktı.

LYON SZYMANSKI'Yİ TRANSFER LİSTESİNE ALDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, devre arasında kadrosunu güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer listesine aldı. Ligue 1 ekibinin, ocak ayında resmi girişimde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

MOURINHO SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin ise Jose Mourinho sonrası forma süresi azalan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Polonya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Szymanski'nin sarı lacivertli formayla sayılı günleri kaldı.