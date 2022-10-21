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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin özel maddesi 7 maç sonra devreye girecek

Sarı - Lacivertlilerde Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi var. Şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıkan sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:53
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Fenerbahçe'de Gustavo'nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. Sadece 7 maçı kaldı

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin özel maddesi 7 maç sonra devreye girecek
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Yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosuna birçok yabancı oyuncuyu katarak neredeyse yeni bir takım kurdu.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden sarı-lacivertli takımın gösterdiği performans sonrası taraftardan tam not almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon savunma hattını da yeni transferler daha güçlü hale getiridi. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri sonrası sarı-lacivertli takımın savunmada gösterdiği performans da dikkat çekti.

Tempolu futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla gol atan (28), gol beklentisi yaratan (19.56 xG) ve net gol pozisyonuna giren (37) takım konumunda.

1.4 MİLYON EURO

Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Gustavo Henrique, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı. Sabah Spor, sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaştı.

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü.

Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor.

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