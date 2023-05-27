Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Tek hedef galibiyet

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Tek hedef galibiyet

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Salonda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (İHA)

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