Fenerbahçe’de hedef Arda Güler. Beklemeye geçtiler

Arda Güler’in devre arasında Real Madrid’den ayrılmayı düşündüğü günlerdir İspanyol basınında yazılıyor. Yıldız oyuncunun ayrılma ihtimali sezon başında da gündeme gelmişti. Hatta Manchester United ve Leverkusen milli yıldız için teklifler yapsa da Real Madrid yönetimi bu teklifleri geri çevirmişti. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ise Arda’yı kiralamayı ya da bonservisle göndermeyi kesinlikle düşünmediklerini belirtmişti.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Ancak Arda Güler için işler sezonun başlaması ile birlikte değişti. Milli oyuncu, Mbappe ve Endrick transferleri ile birlikte istediği kadar forma şansı bulamadı. Bununla beraber oynadığı maçlarda gol ya da asist katkısı verememesi yıldız oyuncu üzerindeki baskıyı artırdı.

Arda Güler’in oyun içinde Real Madrid hücumunu hareketlendirecek hareketleri olsa da bunun skora yansımaması dikkat çekti.

Yıldız oyuncunun son dönemde yaşadıkları dikkat çekerken İspanyol basını da ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

FENERBAHÇE BEKLEMEYE GEÇTİ

Arda Güler için özellikle İngiliz ve Alman kulüplerinin ilgisi bilinirken Fenerbahçe’nin de beklemeye geçtiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim, Arda’nın takımdan ayrılmasının kesinleşmesi durumunda ilk teklifi yapan kulüp olmak için harekete geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, özellikle Szymanski’nin hücum performansının düşmesi ile birlikte Arda Güler gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Marca gazetesi, geçtiğimiz günlerdeki bir haberinde sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun Arda’nın durumunu sormak için Real Madrid yönetimi ile telefonda görüştüğünü yazmıştı. Haberde Portekizli teknik adamın Arda’nın kiralanması konusunda olumsuz dönüş aldığı belirtilmişti.