Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da çeyrek final: Kadıköy’de kritik mücadele

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Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da çeyrek final: Kadıköy’de kritik mücadele

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’ı konuk edecek. Sarı lacivertiler çeyrek final biletini kapmak için Kadıköy’de avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

FRED VE OSAYİ SAMUEL KART CEZALISI

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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