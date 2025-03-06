Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da çeyrek final: Kadıköy’de kritik mücadele

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

FRED VE OSAYİ SAMUEL KART CEZALISI

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.



Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.