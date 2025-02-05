Fenerbahçe’de hedef Eren Elmalı: Masadaki teklif ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe’de hedef Eren Elmalı: Masadaki teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ara transferde son hamlesinde kadrosuna bir yerli oyuncu katmak istiyor. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray’ın da görüştüğü Eren Elmalı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin takas teklifi yapması bekleniyor.

Transfere çok hızlı bir giriş yaparak Diego Carlos, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic ve Anderson Talisca ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son transferini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Sabah’ta yer alan habere göre, sarı lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın durumunu yakından takip ediyor. Maximin'ın Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla beraber yabancı kontenjanında doluluk yaşayan Fenerbahçe rotayı yerli oyunculara çevirdi. Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunacak.

Karadeniz devi 2022 yılında 3.6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncu takasını da teklif edebileceği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon eurodan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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