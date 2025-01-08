Fenerbahçe’de hedef savunmaya transfer. İşte listedeki oyuncular

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ezeli rakibini yakalamak için yıldız transferlerle takımını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kanarya; Talisca ve Hermoso ile anlaştı, imzayı bekliyor.

Becao ve Oosterwolde'nin sakatlık sebebiyle sezonu kapatmasının ardından savunmaya 2 takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Hermoso'yu bitirdi. Fenerbahçe'de stopere yapılacak ikinci transfer için ise 3 aday var.

Jose Mourinho'nun istediği ilk isim Fransız ekibi Lens'te forma giyen 26 yaşındaki Kevin Danso. Avusturyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

Portekizli teknik adamın Manchester United'dan öğrencisi olan Victor Lindelöf, bir diğer aday. Kırmızı Şeytanlar'da 4.2 milyon euro kazanan İsveçli savunmacının maaşı sorun olabilir.

Listedeki son isim ise Aston Villa forması giyen Diego Carlos. Kanarya'nın bu transferi 12 milyon euro'ya bitirebileceği öne sürüldü.