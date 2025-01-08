Fenerbahçe’de hedef savunmaya transfer. İşte listedeki oyuncular

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe’de hedef savunmaya transfer. İşte listedeki oyuncular

Fenerbahçe ara transferde savunmaya takviye yapmayı hedefliyor. Becao ve Oosterwolde’nin ağır sakatlıkları sonrası listesini genişleten sarı lacivertlilerde 3 aday öne çıkıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ezeli rakibini yakalamak için yıldız transferlerle takımını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kanarya; Talisca ve Hermoso ile anlaştı, imzayı bekliyor.

Becao ve Oosterwolde'nin sakatlık sebebiyle sezonu kapatmasının ardından savunmaya 2 takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Hermoso'yu bitirdi. Fenerbahçe'de stopere yapılacak ikinci transfer için ise 3 aday var.

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Jose Mourinho'nun istediği ilk isim Fransız ekibi Lens'te forma giyen 26 yaşındaki Kevin Danso. Avusturyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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Portekizli teknik adamın Manchester United'dan öğrencisi olan Victor Lindelöf, bir diğer aday. Kırmızı Şeytanlar'da 4.2 milyon euro kazanan İsveçli savunmacının maaşı sorun olabilir.

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Listedeki son isim ise Aston Villa forması giyen Diego Carlos. Kanarya'nın bu transferi 12 milyon euro'ya bitirebileceği öne sürüldü.

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