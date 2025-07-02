Fenerbahçe'de herkes şaşkına döndü: İşte hedeflenen kaleciler

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması beklenirken yerine gelecek kaleci konusunda belirsizlik de sürüyor.

Uğurcan Çakır transferinde istediği sonucu alamayan sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yabancı bir kaleci alınamaması durumunda İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci yapmayı planladığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre UEFA listesi dikkate alınarak ikinci kaleci için Fenerbahçe alt yapısında yetişen Tarık Çetin, Ertuğrul Taşkıran ve Volkan Babacan transfer listesine eklendi.