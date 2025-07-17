Fenerbahçe'de iki yabancı futbolcunun bileti kesildi

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe’de Jose Mourinho, kadro planlamasında radikal bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu doğrultusunda iki yıldız futbolcu gözden çıkarıldı.

MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, orta sahaya iki yeni transfer istemesinin ardından, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski için “takımdan gönderilebilir” raporu verdi.

Mourinho’nun bu kararını yönetime ilettiği ve ayrılık sürecinin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.

SZYMANSKI KARARI SÜRPRİZ OLDU

Geçtiğimiz sezon takımın en çok süre alan isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski için alınan bu karar büyük şaşkınlık yarattı.

Mourinho’nun Polonyalı yıldızın oyun tarzının kendi sistemine uymadığını düşündüğü ve bu nedenle kadroda yer vermeyeceği belirtildi.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ HIZLANACAK

Amrabat ve Szymanski'nin ayrılığı halinde Fenerbahçe orta sahada önemli bir revizyona gitmiş olacak. Mourinho’nun istediği iki yeni transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.