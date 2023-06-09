Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor: Ada yolcusu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i İngiltere'den bir takım talip oldu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor: Ada yolcusu

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla ilgilerin odağı haline gelen Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Queens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe, bu transfer için 508 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

25 yaşındaki sağ bek, değerine değer kattı ve güncel piyasa değeri 7 milyon euroya kadar yükseldi.

İNGİLTERE'DEN TALİP ÇIKTI
İngiltere basınında geçen habere göre, Osayi-Samuel'e Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aston Villa'nın önümüzdeki günlerde hamlede bulunmasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Nijeryalı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek olan Fenerbahçe, Osayi-Samuel için en az 10 milyon euro bekliyor.
Bu sezon 37 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 21 maçta ilk 11 oynadı. Söz konusu maçlarda 1 asist kaydetti.

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