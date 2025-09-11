Fenerbahçe'de imza günü belli oldu: Önce Ali Koç sonra Tedesco...

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun imza töreninin cumartesi günü düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco için imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüpte yapılan açıklamada, önce Ali Koç'un basın mensuplarıyla bir araya geleceği sonra da Tedesco'nun imza törenine geçileceği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.

Organizasyonun ardından, saat 12.00’de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."

