Fenerbahçe'de imza sürecini kökten değiştiren gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de imza sürecini kökten değiştiren gelişme

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Fenerbahçe'nin imza toplama süreciyle ilgili sorusuna verdiği yanıt belli oldu.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için imza toplama süreci devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da beklenen cevap geldi.

Kulüp, bakanlığa, ''Kongre için yeterli imza sayısını hesaplarken, Aidatını ödeyen kongre üyelerini mi baz alalım yoksa Toplam üye sayısını mı?" diye sormuştu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre bakanlığın kulübe verdiği cevapta, "Kanunlar, Fenerbahçe kulüp tüzüğünün üzerindedir. Genel kurul için gerekli imza sayısını hesaplarken, aidatını yatıran değil toplam üye sayısını baz alabilirsiniz" önerisinde bulunduğu öğrenildi.

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