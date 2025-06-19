Fenerbahçe'de imza tartışmasında yeni boyut: Organize kötülük

Fenerbahçe'de yaşananlardan memnun olmayanlar sezonun bitmesinin ardından başkanı Ali Koç'un olağanüstü kongreye gitmesi için imza toplama çalışmasına başladı. Bu süreçte Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkanlığa aday oyduğunu açıkladı. Yaşananların ardından Ali Koç, eylül ayında olağanüstü kongre kararı aldığını söyledi.

Toplanan imzalar için Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yeni açıklama geldi. Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamasından sonra Ali Koç şunları söyledi:

"Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek. İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları yapan arkadaşlar birinci günden bunu Excel’e taşımayı akıl edememiş midir ki hala organize kötülükle bu iş devam etmektedir? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum."