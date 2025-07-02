Fenerbahçe'de kongre imzaları teslim edildi: Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin olağanüstü genel kurul çağrısı üzerine başlattığı imza kampanyasında başta dernek olmak üzere, birçok noktada kongre üyeleri noter kanalıyla imza verdi

İki aylık sürecin ardından toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi. İmza veren Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri adına Şevket Yılmaz, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ve kulüp üyeleri, Ülker Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı.

"BU HAREKET YÖNETİMİN DEĞİŞMESİ İÇİN YAPILMIŞTIR"

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilen imzalarla ilgili bilgilere veren Şevket Yılmaz, "Kongre üyelerinin kulübün yönetiminden memnun olmayışından kaynaklanan bir imza kampanyası başlattık ve neticelendirdik. İmza kampanyası bundan sonra da devam edecek. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim ettik. 9 bin 700 imza, 250 imza da kulüp de varsayıyoruz. Bu imza noter kanalıyla toplanan gerçek Fenerbahçe kulüp üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Kulübün göstereceği, alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an evvel kongre kararı alıp, güven tazelemesi gerekmektedir. Bizim anayasamız olan tüzüğümüzün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de bu imzalara bir cevap verecektir. Bu hareket, bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. İmza verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza toplanması halinde aday olacağını açıklamıştı.

KONGRE YAPILACAK

Spor Bakanlığı'nın görüşünde bildirdiği gibi tüm üyeler esas alınırsa kongre için beşte bir çoğunluğa ulaşılamadı. Yönetim, Fenerbahçe Tüzüğü'ne göre hareket ederse aidatını ödeyen 44 bin kongre üyesinin beşte biri olan 8800 üye sayısı aşıldı ve kongre yapılacak.