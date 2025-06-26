Fenerbahçe'de imzalar toplandı: 1 ay içinde olağanüstü genel kurul

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine karşı imza toplayan muhalifler, olağanüstü genel kurula gidilmesi için gerekli imza sayısına ulaştıklarını belirterek imzaların kulübe teslim edileceği günü açıkladılar.

Salı günü imzaları teslim edeceğini belirten Fenerbahçe 2000 Derneği, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Gönüllüler Derneği, FBKOD ve Fenerbahçe’nin Geleceği Platformu, ortak açıklamada taraftarı da salı günü kulüp önünde toplanmaya çağırdı.

'1 AY İÇİNDE GENEL KURUL'

Yapılan ortak açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi’nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyamız kapsamında, Tüzüğümüzün 20. Maddesinin (2) c bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, “bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma” hükmü doğrultusunda, gerekli olan sayıda imzaya ulaşılmış olup, bu irade resmen ortaya konmuştur.

Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00’te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edilecektir. İmzaların teslim tarihi, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesi öngörülerek imza toplayan grupların ortak aklıyla belirlenmiştir.

İmza veren ya da vermeyen fark etmeksizin, kongre üyelerimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını bu tarih ve saatte kulübümüz önünde, bu demokrasi mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyoruz.

Bu süreçte emeği geçen, gönül veren, katkı sunan tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Toplanan imzaların; kulübümüzün demokrasisi, şeffaflığı ve geleceği açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."