Fenerbahçe’de İrfan Can bilinmezliği son buluyor. Avrupa’dan talipler vardı

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana az forma şansı bulan İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu ile İspanyol ve Fransız kulüpleri ilgilenirken Beşiktaş’ın da takipte olduğu belirtiliyor.

Tecrübeli oyuncuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi İrfan Can’a yeni sözleşme önerdi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme teklifini kabul ettiği ve takımda kalmaya karar verdiği öğrenildi. İrfan Can’ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun maaşını 60 milyon liraya yükseltiyor.

Çok bilinmeyenli bir denkleme dönen İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşuyor.



Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta yeniden irtibata geçti.



Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.