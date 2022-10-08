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Gölcükspor'dan geldi Fenerbahçe'de parladı

2020'nin Ağustos ayında Gölcükspor'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan İsmail Yüksek, bu sezon başına kadar 3 farklı takıma kiralanmıştı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:36
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek fırtınası esiyor

Gölcükspor'dan geldi Fenerbahçe'de parladı
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Ancak Jorge Jesus, gelir gelmez ondaki cevheri gördü. Kamp dönemini çok iyi geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Portekizli teknik adamın ellerinde 6 numaraya evrildi. Esas mevkisi 8-10 numara olan yani merkezde ofansif yönlü oynayan İsmail, Jesus'la birlikte komple bir orta sahaya dönüştü.

Tecrübeli hocanın ağırlıklı olarak Avrupa maçlarında görevlendirdiği İsmail, toplam 9 karşılaşmaya çıktı. Rennes mücadelesinin ardından Larnaka karşısında da 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, performansıyla Jesus'un ona olan güvenini boşa çıkarmadı.
Larnaca mücadelesinde en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu İsmail Yüksek oldu. Son olarak A Milli Takım kadrosuna da çağrılan ve ilk maçında gol atan İsmail, her geçen gün biraz daha parlıyor. 

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