Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kriz

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek farkı 3’e indiren sarı-lacivertlilerin bu mücadelenin ardından şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe’nin İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılması halinde sarı-lacivertliler 20. Şampiyonluğuna ulaşacak.

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken İsmail Kartal’ı zor saatler bekliyor.

10 FUTBOLCU EKSİK

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder ile cezalı Alexander Djiku, Michy Batshuayi, kaleci İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

Bu kadar çok eksik yüzünden ilk 11’ini oluşturmakta zorlanan İsmail Kartal’dan sürpriz tercihler gelmesi bekleniyor.