Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kriz

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi kriz

İstanbulspor karşısında şampiyonluğunu ilan etme şansı olan Fenerbahçe'de eksiklikler can sıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak.

650x344-son-dakika-haberi-fenerbahce-olympiakosa-penaltilarda-3-2-maglup-olarak-avrupaya-veda-etti-1713478691281.webp

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek farkı 3’e indiren sarı-lacivertlilerin bu mücadelenin ardından şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe’nin İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılması halinde sarı-lacivertliler 20. Şampiyonluğuna ulaşacak.

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken İsmail Kartal’ı zor saatler bekliyor.

661fc50152567883c60dbe4c.webp

10 FUTBOLCU EKSİK

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder ile cezalı Alexander Djiku, Michy Batshuayi, kaleci İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

Bu kadar çok eksik yüzünden ilk 11’ini oluşturmakta zorlanan İsmail Kartal’dan sürpriz tercihler gelmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Jose Mourinho itiraf etti
Karagümrük galibiyetle veda etti
Göztepe'yi havalara uçuran haber. Resmen açıklandı
Fenerbahçe maçına saatler kala İstanbulspor'dan flaş Galatasaray hamlesi
Son Haberler
Devlet Bahçeli 'Köpekler öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar' dedi. 'Köpekler kaç saat uyutulacak?' diye sordu Gündem
Devlet Bahçeli 'Köpekler öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar' dedi. 'Köpekler kaç saat uyutulacak?' diye sordu
Hamburger yeme yarışında boğularak can veren Eftelya, toprağa verildi Yerel Haberler
Hamburger yeme yarışında boğularak can veren Eftelya, toprağa verildi
Sulama kanalına düşen at halat yardımıyla kurtarıldı Video
Sulama kanalına düşen at halat yardımıyla kurtarıldı
Uğur Altınel'den altın madalya Spor
Uğur Altınel'den altın madalya
FETÖ’nün Ergenekon Kumpaslarına sahip çıkan Rasim Ozan Kütahyalı: Türk devleti Türklerden oluşmaz Gündem
FETÖ’nün Ergenekon Kumpaslarına sahip çıkan Rasim Ozan Kütahyalı: Türk devleti Türklerden oluşmaz
Jose Mourinho itiraf etti Spor
Jose Mourinho itiraf etti
Karagümrük galibiyetle veda etti Spor
Karagümrük galibiyetle veda etti