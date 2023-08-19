Fenerbahçe'de istenmeyen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Gustavo Henrique'ye La Liga ekibi Real Valladolid talip oldu.

Fenerbahçe'de istenmeyen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın yeni sezon planları arasında yer almayan ve kendisinden kulüp bulması istenilen Gustavo Henrique’ye İspanya’dan talip çıktı.

ANLAŞMAK ÜZERELER
İspanyol basınından Marca’nın haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Valladolid Brezilyalı oyuncu işin girişimlere başladı.

Haberde ayrıca, İspanyol ekibinin yıldız futbolcu ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

PERFORMANSI
Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun başında dahil olan Gustavo Henrique burada çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

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