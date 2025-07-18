Fenerbahçe'de istenmeyen oyuncuya Premier Lig'den tam 3 teklif!

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Fenerbahçe'de istenmeyen oyuncuya Premier Lig'den tam 3 teklif!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos ile ayrılık kararı almıştı. Brezilyalı savunmacı, yeniden Premier Lig'e dönebilir. Yıldız isme, Ada'dan tam 3 talip çıktı.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken, gelen oyuncuların yanında gitmesi muhtemel olan oyuncuların da durumu merak konusu. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen son oyuncu Diego Carlos oldu.

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DIEGO CARLOS İÇİN 3 TEKLİF BİRDEN!

Premier Lig ekiplerinden Burnley, Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanabilmişti. Kanarya, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmaya hazır.

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TAMAMI KİRALIK TEKLİFLER

İngiliz kulüplerinden gelen tüm tekliflerin kiralık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz ara transfer döneminde 11.5 milyon euroya transfer edilen Carlos için yalnızca zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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