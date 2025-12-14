Fenerbahçe, Anadolu Efes maçı öncesi acı haberi duyurdu.
Eşi Anna Jasikevicius’un babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle Sarunas Jasikevicius’un Anadolu Efes maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.
Sarı lacivertli kulübün taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes karşılaşmasında takımımızın başında yer alamayacaktır."