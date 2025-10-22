Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olanJhon Duran, Benfica ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir takımdan ayrı kaldı. 27 Ağustos'tan bu yana sahalara dönemeyen Duran için kulüpte yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.

JHON DURAN STUTTGART MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncunun Stuttgart karşılaşmasının kadrosuna alınması planlanıyor. Ancak teknik ekibin, %100 hazır durumda olmayan futbolcuya süre verme konusunda temkinli davranması bekleniyor.

20 Ekim tarihinde Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada da Jhon Duran'ın takımla birlikte antrenmanlara başladığı duyurulmuştu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.