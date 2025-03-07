Fenerbahçe’de kabus devam ediyor: Son kurban Çağlar oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 mağlup olurken sezon başından bu yana sarı lacivertlilerin kurtulamadığı kabus devam etti. Fenerbahçe’de savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar devam etti.

Sezon başında Becao ve Oosterwolde’nin sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmaları bütün planları altüst ederken devre arasında gelen Diego Carlos da Erzurumspor maçında sakatlanmıştı.

Sarı lacivertlilerde son sakatlık kurbanı ise Çağlar Söyüncü oldu. Milli oyuncu Rangers maçında sakatlanarak yerini Djiku’ya bırakmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncu böylece bu sezon 5’inci defa sakatlandı.

Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana stoperde oynayan 6 oyuncu da sakatlık yaşadı. Fenerbahçe’de sakatlık yaşamayan tek savunmacı ise devre arasında gelen Skriniar sakatlık yaşamadı. Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana 19 farklı oyuncunun sakatlanması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.