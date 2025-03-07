Fenerbahçe’de kabus devam ediyor: Son kurban Çağlar oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de kabus devam ediyor: Son kurban Çağlar oldu

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana yaşanan sakatlık kabusu devam ediyor. Sarı lacivertlilerde son kurban ise Çağlar Söyüncü oldu. Tecrübeli oyuncu Rangers maçında sakatlanınca oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 mağlup olurken sezon başından bu yana sarı lacivertlilerin kurtulamadığı kabus devam etti. Fenerbahçe’de savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar devam etti.

Sezon başında Becao ve Oosterwolde’nin sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmaları bütün planları altüst ederken devre arasında gelen Diego Carlos da Erzurumspor maçında sakatlanmıştı.

Sarı lacivertlilerde son sakatlık kurbanı ise Çağlar Söyüncü oldu. Milli oyuncu Rangers maçında sakatlanarak yerini Djiku’ya bırakmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncu böylece bu sezon 5’inci defa sakatlandı.

Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana stoperde oynayan 6 oyuncu da sakatlık yaşadı. Fenerbahçe’de sakatlık yaşamayan tek savunmacı ise devre arasında gelen Skriniar sakatlık yaşamadı. Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana 19 farklı oyuncunun sakatlanması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Son Haberler
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı