Fenerbahçe'de Kadıköy depremi

Avrupa’daki temsilcilerimizden Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Lille ile kozlarını paylaştı.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler normal süreyi 1-0 önde tamamlasada toplam skorun 2-2 olmasıyla maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında penaltıdan attığı gol ile maçta durumu 1-1’e getiren Fransız ekibi adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 16 yıla çıktı.

Oluşan bu tablo sonrası milyonlarca Fenerbahçe taraftarı büyü bir hayal kırıklığı yaşarken tribün grupları ve yönetim eleştirilerden nasibini aldı.

Sosyal medyadan maça dair yorumlarını belirten pek çok Fenerbahçeli kullanıcı tribünlerin ruhsuz halinden dolayı şikayetlerini dile getirdi.

Tribündeki taraftarların yerinde oturmadan tezahüratları ile hem hakemi hem de rakip takımı baskılaması gerektiğini söyleyen kullanıcılar gelecek maçlarda daha canlı bir tribün görmek istediklerini belirtti.

Kullanıcılar ayrıca yönetimin yaptırdığı VIP tribünden dert yanarak bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.