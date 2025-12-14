Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao ile ilgili yönetim radikal bir karar aldı.

KULÜP BULAMAZSA BECAO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği 29 yaşındaki Brezilyalı stopere kendisine kulüp bulması gerektiği söylenmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Becao eğer takım bulamazsa Fenerbahçe tecrübeli savunmacının sözleşmesini feshedecek.

TEDESCO'DAN BECAO AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Becao hakkında geçen maçta açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco şunları söylemişti:

"Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli.

Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür."