Fenerbahçe'de kafaları karıştıran gelişme: Acun Ilıcalı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kafaları karıştıran gelişme: Acun Ilıcalı...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerde birçok yöneticinin finali yerinde izlemesi ancak asbaşkan Acun Ilıcalı'nın olmaması kafaları karıştırdı.

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, finalde Fransızların köklü ekibi Monaco'yu mağlup ederek kupayı 2. kez ülkemize getirmeyi başardı. Kulübün birçok yöneticisi ve camianın önde gelen ismi mücadeleyi canlı olarak salonda izlerken asbaşkan Acun Ilıcalı'nın olmaması kafaları karıştırdı.

ACUN ILICALI'DAN EMOJİLİ 2 TWEET!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulübün zaferi sonrası sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmazken kulübün yaptığı iki paylaşımı alıntılayarak kalp ve alkış emojisi ekledi. Bu gelişmenin ardından taraftarlar Ilıcalı'nın maça gitmeme nedenini sorguladı.

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AZİZ YILDIRIM DETAYI...

Geçtiğimiz hafta içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski ve efsane başkanı Aziz Yıldırım ile görüşmüştü. Yıldırım'ın, Koç'tan haziran ayında seçime gitmesini ve Acun Ilıcalı'yı yönetimden çıkartmasını istediği iddia edilmişti.

Bilindiği üzere, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı mahkemelik.

İşte Acun Ilıcalı'nın alıntıladığı tweetler;

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