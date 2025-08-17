Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu umutları tükeniyor

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe maçları için Avrupa kadrosuna yeniden dahil etti

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki Fenerbahçe maçları için Avrupa kadrosuna dahil etti.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, sezonun ilk maçında Estrela'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun maçta neden oynamadığı sorusuna "Teknik bir tercihti. Andreas’ın çok iyi bir maç çıkardığını hissettik, daha fazla hız katacak bir isme ihtiyacımız vardı, bu yüzden Prestianni’yi tercih ettik. Kerem burada olmaktan mutlu. Çarşamba günü oynayabilir. Yeni bir numara seçti. Sezona iyi başladı, onu mutlu gördüm. O, Benfica’nın bir oyuncusu." cevabını verdi

gyklaqzwmaaundp.jpg

