Fenerbahçe'de kıyamet kopacak: Erol Bilecik'ten Aziz Yıldırım'a hakaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kıyamet kopacak: Erol Bilecik'ten Aziz Yıldırım'a hakaret

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Başkan Ali Koç'a göndereceği maili yanlışlıkla 700 kişinin bulunduğu gruba attı. Bilecik, Aziz Yıldırım için "Densizi sandığa gömmeniz için elimden geleni yapacağım. Galatasaray vurgusu konusunu bu alçak adama soracağıma ve içinden geçeceğime inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de bir yandan Başkan Ali Koç eylülde kongre kararı alırken diğer yandan muhalifler imza toplamaya devam ediyor. Bu süreçte camia içindeki gerilim bitmiyor.

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Başkan Ali Koç'a göndereceği mesajı yanlışlıkla şirketi Index'in 700 kişilik mail listesine attı.

Mailde Erol Bilecik, Ali Koç'a "Biz son kale Atatürkçüyüz. Siyaset üstüyüz. AK Parti, MHP, CHP’nin tabanlarına seslenecek, profiller oluşturabilecek yeni yönetim kurulu yapalım. Hatta bu isimler maddi katkıda da bulunursa mükemmel olur. Biraz sıra dışı bir öneride bulunduğumun farkındayım. Ancak bu kazanmak için mükemmel desteklerden biri olur" dedi.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında da ağır ifadeler kullandı. Habere göre Bilecik şunları yazdı: "Aziz Efendi'yi sandığa gömdük. Özellikle bu seçimde sizin Aziz Efendi'yi üçüncü kez sandığa ve tarihe gömmeniz için elimden gelenin 1000 fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Bu densiz adamı sandığa üçüncü kez gömmek konusunda benim içim sarih... Bu Galatasaray vurgusu konusunu bu alçak adama yüz yüze soracağıma ve kendisinin içinden geçeceğime inanıyorum."

Sosyal medyada Erol Bilecik'in Galatasaraylı olduğu iddiası yayılmıştı. Bilecik'in oğlunun UltrAslan üyesi olduğu ortaya çıkmış ve Fenerbahçe-Galatasaray maçını Bilecik'in locasında sarı kırmızılı taraftarlarla izlediği fotoğraflanmıştı.

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