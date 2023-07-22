Fenerbahçe'de kritik hafta

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gündeme oturduktan sonra 1 hafta boyunca transfer çalışmalarına ara vereceğini açıklayan sarı-lacivertlilerde sıra takımdan gönderilecek oyunculara geldi.
İŞTE O İSİMLER
Hürriyet’te yer alan habere göre, yapılan transferler sonrası 19’a çıkan yabancı sayısını 14’e düşürmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içerisinde Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique hakkındaki son kararını verecek.
Fenerbahçe yönetimi bu isimlerle yolların ayrılması durumunda transfer çalışmalarına devam edecek.