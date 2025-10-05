Fenerbahçe'de kritik maç öncesi gözler ona çevrildi: İlk kez forma giyecek!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlığı şok etkisi yaratmıştı.

EDERSON'UN YOKLUĞUNDA KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Galatasaray'ın Beşiktaş ile beraber kaldığı haftada kazanarak milli araya moralli girmek isteyen Sarı Lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı zorlu deplasmanda İrfan Can Eğeribayat'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle 3. kalecisi Tarık Çetin'e güvenecek.

FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık Çetin Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra yaz transfer döneminde eski kulübüne geri dönmüştü. 28 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.