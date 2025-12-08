Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 1-1 beraberliğin yanı sıra oynanan kötü futbol büyük tepki çekti. Sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, Samandıra'da bir toplantı yaptı. Geniş çaplı bir değerlendirme yapıldığı belirtilen toplantı sonrasında radikal bir karar çıktı. Tedesco'nun isteğiyle Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Becao kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Brezilyalı futbolcu, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan sonra kadro dışı bırakılan 3. futbolcu oldu. Yedek kalmayı kabul etmeyen Becao'nun tavır yaptığı ve bu yüzden takımdan uzaklaştırıldığı öğrenildi.29 yaşındaki stoperin kış transfer dönemine satılmasına da onay verildi. Sarı lacivertli formayla toplam 38 maça çıkan Becao bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yaptı.