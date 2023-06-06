Fenerbahçe’de kupa finalinde 4 isim forma giyemeyecek

Sarı-lacivertli ekip 11 haziran Pazar günü Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Yıllar sonra kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe’de bu kritik maçta 4 isim ise forma giyemeyecek.

DÜĞÜNLERİ VAR

Fenerbahçe'de Joshua King ve Miguel Crespo'un 10 Haziran'da düğünleri var. İki futbolcuda düğünü sezon öncesinden planladıkları için teknik heyet tarafından izinli sayılacaklar.

HENÜZ HAZIR DEĞİL

Brezilyalı sol bek Lincoln Henrique'nin tedavisi devam ederken sakatlığını atlatan ancak henüz maça çıkmaya hazır olmayan Altay Bayındır ise maç kadrosunda olmayacak.

(NTV Spor)