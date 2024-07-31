Fenerbahçe'de Lille maçı korkusu

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
İlk maçta düdük çalacak isim, Türkiye-Çekya maçında verdiği kararlarla gündeme gelen Rumen hakem Istvan Kovacs olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem Istvan Kovacs görev yapacak.
Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında ise İspanyol hakem Jose María Sanchez düdük çalacak.
EURO 2024'te oynanan Türkiye-Çekya maçında milli takımımıza 11 sarı kart gösteren Istvan Kovacs, bu kararlarıyla dikkat çekmişti.
Şimdi ise Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı kritik maçta görev alacak.
Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarları Istvan Kovacs'ın yönettiği milli maça vurgu yaparak endişelerini dile getirdi.