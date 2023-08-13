Fenerbahçe'de Livakovic sesleri. Altay'ın hatası kulisi hareketlendirdi

Hazırlık maçları, Maribor mücadelesi ve Süper Lig’de sezonun Fenerbahçe için ilk karşılaşması olan Gaziantep mücadelesinde ortaya koyduğu performanslarla hayal kırıklığı yaratan Altay Bayındır’ın yerine takviye kesinleşti.

HATALI GOL HER ŞEYİ BİTİREBİLİR

Kaleci ve 6 numara takviyeleriyle transferi kapatmayı planlayan Fenerbahçe, Gaziantep karşısında 2-0 öne geçtikten sonra ilk devre bitimine doğru topu ağlarında gördü.

Hatalı bir gol yiyen kaleci Altay Bayındır, sosyal medyada büyük tepki çekti.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Fenerbahçe yönetiminin de Dominik Livakoviç transferini hızlandırarak, Dinamo Zagreb’le bonservis konusunda söz kesip bu hamleyi tamamlamaya odaklanacağı öğrenildi. Livakoviç transferinin birkaç gün içerisinde açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğu, kulislerde konuşulmaya başlandı.