Fenerbahçe'de Livakovic'e yeni talip!

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Fenerbahçe'de Livakovic'e yeni talip!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Dominik Livakovic için sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Takımda mutsuz olduğu bilinen tecrübeli file bekçisine İtalya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan file bekçisi Dominik Livakovic hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli kaleciye İtalya'nın köklü ekibi talip oldu.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İÇİN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Dominik Livakovic, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Deneyimli kaleciyi şu an için en ciddi şekilde isteyen takımın Fiorentina olduğu öğrenildi. Morluların, önümüzdeki günlerde Livakovic için resmi teklif bekleniyor.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Livakovic, bu maçlarda 38 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.

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