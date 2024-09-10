Fenerbahçe'de Luka Samanic krizi. Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Luka Samanic krizi. Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, Utah Jazz'dan yeni transfer ettiği Luka Samanic'in ayrılık iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko, yeni transferinin durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Fenerbahçe Beko, NBA takımlarından Utah Jazz'dan yeni transfer ettiği Luka Samanic'in takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası açıklama yayınladı.

Forvet pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Hırvat basketbolcunun, Fenerbahçe'ye yeni transfer olmasına rağmen sezon başlamadan önce takımdan ayrılmak istediği dedikoduları gündemi sık sık meşgul etmişti.

Hırvat yıldızın 'kişisel nedenlerden dolayı' izin alarak ülkesine gittiğini duyuran Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

Luka Samanic’in durumu hakkında bilgilendirme

Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir.

Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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