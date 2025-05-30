Fenerbahçe'de Mario Branco gitti, yerine o geldi

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni projedeki görüş ayrılıkları nedeniyle Branco'nun görevine son verildi.

Fenerbahçe’de Branco’dan boşalan sportif direktörlük görevine kulüpte daha önce farklı kademelerde çalışan Okan Özkan getirildi.

Okan Özkan, futbol kariyerinde şu görevlerde bulundu:

Kasımpaşa U11 ve U7 Futbol Koçu (2017-2018)

Fenerbahçe - U14 Futbol Koçu (2018-2020)

Fenerbahçe - Bütçe ve Raporlama Uzmanı (2018-2021)

Fenerbahçe - Futbol Planlama Uzmanı (2022-2023)

Fenerbahçe - Sportif Direktör Yardımcısı (2023-2025)