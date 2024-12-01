Fenerbahçe'de Melih Demiral gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin, teknik direktörün talebi doğrultusunda özellikle sol ayaklı bir stoper transfer etmek istediği biliniyor. Basında yer alan haberlere göre, Merih Demiral bu kriterlere uymadığı için transfer listesinde alt sıralarda yer alıyor.

Teknik ekibin savunma hattında sol ayaklı bir oyuncuya öncelik vermesi, Merih’in transferini zorlaştıran faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

25 yaşındaki milli futbolcu, Al Ahli’de yıllık 10 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe’nin mevcut maaş bütçesi içinde bu ücreti karşılaması pek mümkün görünmüyor. Ayrıca, oyuncunun Haziran 2026’ya kadar Al Ahli ile devam eden sözleşmesi de transfer sürecini karmaşık hale getiriyor.

Bazı Suudi Arabistan kaynaklı haberlerde, Fenerbahçe yöneticilerinin Merih Demiral’ın transferi için ülkeye seyahat edeceği iddia edilse de, Al Ahli’nin oyuncuyu ara transfer döneminde serbest bırakmaya sıcak bakmadığı ve bonservis bedelinin yüksek tutulacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi şu an için zorlu görünüyor. Hem oyuncunun maaş beklentisi hem de Al Ahli’nin transfer talepleri, bu süreci sarı-lacivertliler için neredeyse imkansız hale getiriyor. Kulüp, transfer politikasını sol ayaklı bir savunmacı üzerine şekillendirmeye devam edebilir.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin hangi isimlerle kadrosunu güçlendireceği ise merakla bekleniyor.