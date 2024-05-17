Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti

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Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların durumu şimdiden yönetimin canını sıkacak gibi duruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, bazı oyuncuların durumu şimdiden endişe verici görünüyor. Maliyetli oyuncuların yanı sıra beklenen bonservis gelirlerinin alınamayacağı bazı isimler bulunuyor. Ayrıca, satın alma opsiyonu olan bir futbolcu da takımda bulunuyor.

Tüm bu durumlar bir araya geldiğinde, ekonomik anlamda bir zarar söz konusu.

Saha sonuçlarının yanı sıra transferler de büyük önem taşıyor, özellikle kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu merakla bekleniyor. Çünkü bu oyuncuların istenilen performansı gösterememesi, satış sürecini olumsuz etkileyebilir.

JOAO PEDRO KARMAŞIK

2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve halen yaklaşık 500 bin euro bonus ödemesi yapılması durumunda ek bir ödeme yapılması gereken Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralandı. Brezilyalı forvet, ülkesinde geçirdiği süre içinde 21 maçta sadece 3 gol atabildi ve Mavi Siyahlı ekip tarafından 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılması beklenmiyor.

CRESPO ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri taraftarların sevgisini kazanan ve birçok kulübün dikkatini çeken Crespo, yaşadığı düşüşün ardından Rayo Vallecano'ya kiralandı. Portekizli futbolcu, bir alıcı bulunması halinde satılacak ancak beklenen bonservis bedeli neredeyse imkansız gibi görünüyor.

HAYAL KIRIKLIKLARI ÜST ÜSTE GELDİ

Brezilya macerasına iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, beklenen performansı sergileyemedi. Sezon sonunda İstanbul'a dönmesi beklenen Lincoln için RB Bragantino'nun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması pek olası görünmüyor, bu da Fenerbahçe'ye zarar olarak yansıyor.

Rade Krunic ise iki transfer dönemi boyunca kiralık olarak takıma katıldı ve 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. Ancak, takımda yeni oyuncuların gelmesi ve yabancı oyuncu kuralına uyum süreci göz önüne alındığında, Bosnalı futbolcunun takımda kalması beklenmiyor. Krunic'in ayrılabilmesi için bir alıcı bulması gerekiyor ve isteyen bir kulüp olması halinde bonservis bedeli ödenerek kolaylık sağlanacak, ancak alıcı kulübün beklentileri karşılayıp karşılamayacağı belirsiz.

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